"مساحة فكرة" أول مساحة رائدة في مجال التصميم والإبداع

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

أعلنت مؤسسة "فكرة" الثقافية عن افتتاح "مساحة فكرة" في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهي منصة تطمح إلى إثراء الحوار مع المصممين والمبدعين وعامة الناس، من أجل تبادل المعلومات والثقافات، وتهدف إلى أن تصبح حافزا للتفكير والتصميم والإنتاج الثقافي في المنطقة.

إذا رغبت في أن تكون مصمما ناجحا، لا بد أن تزور هذا المكان الذي يساعدك على استلهام الأفكار وتحليلها وتصميمها بشكل فريد، ذو بصمة مميزة.

"مساحة فكرة" هي أول مساحة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساحة رائدة في مجال الإبداع والتصميم، تسعي لتحقيق التواصل بين مختلف التخصصات والمرجعيات، وتهدف إلى إنشاء مجتمع يحفز على الابتكار، ويطرح أفكارا وتساؤلات وقضايا، ويبحث عن حلول لها من خلال التصميم الثنائي باللغتين العربية والإنجليزية.

تضم "مساحة فكرة" استديو ومكتبة للتصميم، ومساحة عمل مشتركة، ومعرض تجريبي ومقهى صغير، تشترك جميعها في برنامج ثقافي وتعليمي على مدار السنة، وقد أسسها ويديرها الشيخ سالم بن فيصل القاسمي، الذي يعد رائدا في مجال التصميم الجرافيكي، وأول استاذ مساعد إماراتي له في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

حازت مؤسسة فكرة على جوائز عديدة، لدورها البناء في نشر المعرفة وتشجيع البحث في شؤون التصميم المختلفة، وجل اهتمامها هو تشجيع الحوار بين أساليب التصميم المختلفة محليا وعالميا.

ولكونها منصة إبداعية، توفر مساحة فكرة مجموعة واسعة من المشاركات والأنشطة، مثل ورش العمل والمعارض، وعروض الأفلام، والمحادثات وغيرها. والجوهر الأساسي الذي تقوم على أساسه مساحة فكرة، هو تشجيع الخطاب الفكري والتجريبي حول التصميم وعلاقته بالثقافة، والإنخراط في المشهد المحلي والعالمي من خلال أحدث البرامج والأفكار الإبداعية.