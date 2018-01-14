عشرات الفنانين في مصر يحاربون الإرهاب بالفن التشكيلي

أخبار الآن | القاهرة - مصر- رمضان المطعني

جسد عدد من الفنانين من مختلف دول العالم بصور ومجسمات للتعريف بالارهاب ومقاومته من خلال معرض "مصر ضد الارهاب بئر العبد ومارمينا"

مجسم لبقايا انسان .. وآخر لديك حديدي اسود يمثل الارهاب متأهب للهجمات السوداء ضد الانسانية هي بعض ما حوى معرض مصر تحارب الارهاب بئر العبد ومارمينا في اشارة للهجوم الارهابي على الكنيسة والمسجد ،الفنان محمد حميدة مدير المعرض جمع أكثر 25 فنانا من مختلف دول العالم لنشر رسالة في قالب فني ابداعي تعكس المواجهة الشجاعة للارهاب ورفض العالم له .

يخبرنا محمد حميدة( مدير المعرض وفنان تشكيلي ) عن دورهم في هذا المعرض

نسلط الضوء على تفاعل الفنانين التشكيليين مع الأحداث في مصر او العالم كله لان الارهاب يضرب العالم أجمع جاءت فكرة المعرض ضد حالات العنف التي تحدث ومنها كنيسة مارمينا وبئر العبد .

ويشرح سعيد كامل (فنان تشكيلي )لوحته قائلا

صورت الديك منفردا ولا يوجد شئ أمامه حيث أنه يريد الانقضاض على أي شئ أمامه بوحشية ودموية دون رحمه .

مشاهد للدمار رسمتها تلك اللوحة على جدران المعرض وهذه تثمل براءة الانسانية في مواجهة ذئاب الارهاب .

اما نانسي ناجي (فنانة تشكيلية )فتقول

عبرت عن الارهاب بصورة وحش كالذئب وهو يهجم على الفريسة أو على الإنسان البرئ غير المسلح وأفككار شيطانية وأرهابية وكيف تقتحم البلاد لاحداث الفتنة الطائفية بين الدول .

وتخبرنا مروى الفخراني (فنانة تشكيلية )أن

هذه اللوحة تعبر عن حالة المواطنين وحزنها وبكاها على أرواح الشهداء وتجسد الأرواح وأيضا المساجد التي هدمت والمنازل والكنائس .

لوحات رسمت في خيال الفنانين عبروا من خلالها على فداحة الارهاب على الرغم من اختلاف جنسياتهم لكنه الرفض الانساني لكل اعمال الدمار والوحشية .

وكذلك مارك بتلر( فنان تشكيلي من انجلترا )يقول

مصر هي الحضارة لذلك يجب النظر إلى تاريخها فهوية الأمم لابد أن تبقي البنالء على الماضي كقاعدة لخلق مستقبل جديد ورؤية مشرقة للقضاء على الارهاب

تتنوع الأعمال ما بين تصوير ونحت وإنستاليشن لكنها لن تبقى كثيرا داخل المعرض لكنها ستنتقل الى ميدان التحرير بوسط القاهرة ليلتحم الجمهور العادي بالفانانين التشكيلين .

خطوط وألوان ومجسمات جسدت خطر الارهاب ومعاناة الشعوب رسالة حاول الفنانون رسمها علها تساعد في التعريف بخطر الأرهاب الأسود لكنها في الوقت نفسه أعطت الأمل أن لكل شئ نهاية .

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