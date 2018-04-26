إنتخابات العراق بين كفاءة أجهزة إلكترونية ومخاوف التزوير

أخبار الآن | بغداد - العراق (حصري)

تصاعدت مؤخراً في العراق مخاوف بين الناخبين العراقيين حول ضمان نزاهة الإنتخابات البرلمانية المقررة في الثاني عشر من آيار/مايو المقبل ومنع عمليات التزوير فيها , في وقت أكدت فيه مفوضية الإنتخابات أن أجهزة العد والفرز الألكتروني يمنع تزوير النتائج.

بينما يُقبلُ الناخبونَ العراقيون على منافسةٍ يختارون فيها مرشحيهم لإدارةِ البلاد في المرحلةِ المقبلة , تنتابهم مخاوفٌ من إحتماليةِ تزويرِ نتائج هذه المنافسة , حيثُ تحاولُ المفوضيةُ العليا للإنتخابات طمأنةَ الناخبين والحيلولةَ دونَ حدوثِ خروقات.

مفوضيةُ الانتخابات وبالتعاونِ مع الحكومةِ العراقية تستعملُ للمرةِ الأولى نظاماً للعدِ والفرزِ الألكتروني لنتائجِ الإنتخابات المقررة يوم الثاني عشر من آيار/مايو المقبل, وهي طريقةٌ تـُعتبر الأحدثَ بحسب تجاربَ دوليةٍ سابقة.

هذه الآليةُ الجديدة مازالت غيرَ واضحةِ الملامح من حيثِ التطبيق , الأمرُ الذي دعا مفوضيةَ الانتخابات الى عقدِ ورشٍ لتوضيحِ آليةِ عملِها فيما لو كانت هناك ثغراتٌ يمكنُ أن يستغلَها مرشحون خلالَ عملياتِ الإقتراع.

سرعةُ إعلانِ النتائج هي إحدى وسائلِ طمأنةِ الشارع العراقي بنزاهةِ الانتخابات مقارنةً بالدوراتِ السابقة, غيرَ أن مراقبين يرونَ أن المفوضيةَ قد تواجهُ تحدياً آخر يتمثلُ بإفشال عملِ أجهزةِ العدِ الألكتروني عبر شراء البطاقاتِ الإنتخابيةِ وأصواتِ الناخبين.

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