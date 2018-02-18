لماذا سيؤدي تمرد الجولاني لنهايته ونهاية القاعدة؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

الحرب ضد التنظيمات المتطرفة وخاصة تنظيم القاعدة لاتزال مستمرة في كل المناطق التي تتواجد فيها، ولكن على ما يبدو وبعد الخلاف الذي حصل بين التنظيم وفرعه في سوريا بدات القاعدة تدمر نفسها ذاتيا،

فعندما تمرد أبو محمد الجولاني ضد القاعدة قام بسحب الزناد وهو يعلم جيداً أن هذا سيؤدي إلى نهاية ما. هذه العملية لا رجعة فيها، وستؤدي إلى نهايته ونهاية القاعدة. هذه حقيقة مفهومة جيداً في بعض الأوساط المتطرفة، ولكنها غير واضحة جداً من قبل عامة الناس. ولكن لماذا هي كذلك؟ الإجابة مخفية في كيفية رؤية المتطرفين للقاعدة. في مقابلته الأخيرة مع أخبار الأن، قام المفتي السابق لتنظيم القاعدة محفوظ ولد الوالد بشرح هذا الأمر.

الذي أراه الآن والله أعلم أن هنالك خلافا في وجهات النظر وخلافا حقيقا في أمور أساسية بين الجبهة وبين القاعدة، هذا ام كانت جبهة تحرير الشام ا تريد إعلان ولا تريد الصراحة في نقد القاعدة لعدة أسباب، السبب الأول أن معظم عناصرها ونسبة مان عناصرها انضمنت إليها بناء على أنها تمثل القاعدة، بالتالي نقد صريح مواجهة مع القاعدة قد يهدد كيان الجبهة نفسها هذا أمر.

الأمر الآخر يتجاوز نطاق تنظيم هيئة تحرير الشام ، والساحة الجهادية بشكل عام، القاعدة رغم كل أخطائها لا زالت يعني تتمتع بمصداقية كبيرة في السحات الجهادية ودخول أي تنظيم آخر في مواجهة معها وفي مجابهة معها يفقده كثيرا من مصداقته وهذا ماحصل بعضه مع تنظيم الدولة.

المقابلة كاملة عبر الرابط:http://bit.ly/2BzKtBl

اقرأ أيضا:

قوات الشرعية تقطع شريان الحياة لتنظيم القاعدة بحضرموت