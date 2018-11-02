مراقبون: ايران توظف الحشد الشعبي لصالحها

أخبار الآن | بغداد - العراق (حصري)

حذر مراقبون في بغداد من أن استمرار الحشد الشعبي على وضهع الحالي سيؤدي الى الاطاحة بأي تركيبة حكومية في العراق بسبب محاولة ايران توظيف فصائله لصالحها.

وقال الخبير الاستراتيجي العراقي دكتور قحطان الخفاجي لأخبار الآن أن العديد من فصائل الحشد الشعبي أثبتت ارتباطها المباشر بايران وهو الأمر الذي سيخضعها الى عقوبات دولية أو أممية أو أمريكية بتهم ارهابية بسبب ارتباطهعا بايران.

ودعا الخفاجي الحكومة العراقية الى وضع حد منطقي لعمل الحشد الشعبي في العراق و تحديد وظائفه قبل أن تصبح في وضع حرج في سياساتها و علاقاتها.

هذا و تصاعدت مؤخرا التحذيرات قرب الحدود العراقية من جهة غرب البلاد بسبب ممارسات فصائل الحشد الشعبي, كما حذرت مصادر عسكرية ميدانية لأخبار الآن من احتمالية التصادم بين قوات الحشد والقوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق وسوريا, بينما حذر ضباط في التحالف الدولي من أن تقدم الحشد الشعبي وانتشاره قرب الحدود العراقية السورية قد يقوض جهود محاربة داعش الذي يحاول مسلحوه التسلل الى العراق.

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