التحالف الدولي قلق من انتشار الحشد الشعبي على حدود العراق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (خاص)

قالت مصادر عسكرية مطلعة على الوضع الميداني في الحدود العراقية السورية من جهة الأنبار قالت إن قوات التحالف التي تنتشر على جانبي الحدود أبدت قلقها من تقدم الحشد الشعبي وانتشاره بالتزامن مع تهديدات داعش.

و أوضحت المصادر لأخبار الآن أن التحالف الدولي يخشى أن تسيطر قوات الحشد الشعبي على مناطق واسعة من الحدود العراقية لإدامة تواصلها مع ميليشيات أخرى في سوريا ولبنان.

و أضافت المصادر أن ضباطاً في التحالف الدولي أبلغوا قيادة العمليات المشتركة بأن استمرار وجود الحشد الشعبي و احتمالية الاصطدام مع فصائله سيقوض الحرب على داعش الذي يحاول مسلحوه التسلل من الجانب السوري الى العراق.

إلا أن المصادر أكدت لأخبار الآن أن ضباط التحالف الدولي لم يتلقوا إيعازات من قياداتهم السياسية لوقف تنفيذ عملياته ضد داعش إنطلاقا من الأراضي العراقية.

و أوضحت المصادر ذاتها أن قوات التحالف الدولي قصفت مناطق في دير الزور بالمدفعية الذكية وإستهدف القصف بالتحديد مناطق هجين و الباغوز وسوسة في المحافظة السورية انطلاقا من الأراضي العراقية.

يشار الى أن القوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي ضد داعش في العراق و سوريا إتفقت مع الحكومة العراقية قبل انطلاق عمليات تحرير الموصل والأنبار والمدن الأخرى من داعش على أن تكون تحركاته العسكرية بعيدة عن مواقع انتشار القوات الأمريكية بما لا يقل عن 20 كيلومترا.

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