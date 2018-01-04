إبتكار طبي عراقي يغير حياة المئات في بغداد

أخبار الآن | بغداد - العراق - (وسام يوسف)

مجموعة من عيون صناعية إبتكرها طبيب عراقي في بغداد تغير بشكل كامل حياة الكثير من الأشخاص الذين يعانون من إنحراف بؤبؤ العين، هذه القوالب التجميلية للنظر يتم صناعتها داخل مركز طبي تم إنشاؤه لهذا الغرض، حيث أن الكثيرين جرت إعادة الثقة إليهم في المجتمع عبر هذه التقنية.

الدكتور سعد الأنباري يقضي ساعات طويلة داخل عيادته ليتمكن من تجهيز وصناعة هذه العدسات البصرية بشكل كامل حيث أنها تختلف عن مثيلاتها الموجودة في المراكز الطبية كما يصعبُ تمييزُها عن العين الحقيقية من ناحية أشكالها.

العين الصناعية التي تمكن من إبتكارها وزراعتها الطبيب العراقي غيرت حياةَ المئاتِ من العراقيين، فبعد أن كانوا فاقدي الأمل بالعودة مجددا الى حياتهم بشكل طبيعي باتوا اليوم يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي.

الفرحة الكبيرة التي غمرت مرتادي هذا المركز الطبي جعلتنا نستشعر الرسالةَ التي حملها دكتور سعد الأنباري من خلال إنقاذ الناس من الألم النفسي الذي كانوا يعانون منه جراء تضرر عيونهم أو إنحرافها، لكنهم اليوم وبفضل هذه التقنية غادروا حالة الإنزواء وإنطلقوا بكل ثقة.





عبر الهاتف من بغداد الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

إقرأ أيضاً