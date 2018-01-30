في العراق توليد الطاقة بالكامل من أشعة الشمس صار متاحاً

أخبار الآن | أربيل - العراق حصري (وسام يوسف)

منذ أكثرَ من خمسة عشر عاماً والعراق يخوضُ مراحلَ تطويرٍ طويلةً سعياً لتوفير الطاقة الكهربائية , لاسيما بعد الحروب التي عانى منها في مناسبات عدة .. هذا الواقعُ دفعَ شاباً عراقياً يقيمُ في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الى إبتكارِ بديلٍ للطاقةِ الوطنيةِ في منزلِه والإعتمادِ على الطاقةِ المتولدة من الخلايا الشمسية.

المهندسُ الكهربائي حسين ناصر إستغنى نهائياً عن الطاقةِ الكهربائية التي توفرُها مؤسساتُ الكهرباء لساعاتٍ قليلةٍ , باعثاً برسالة تؤكدُ أهميةَ وعيِ الناس بضوءِ الشمس والطاقةِ المتولدة منه حيث سعى الى الإعتمادِ على إمكاناتِهِ الذاتية خلال وقتِ النهار مستفيداً من أشعةِ الشمس في توليدِ كهرباء منزله.

على الرغم من نقصِ الطاقةِ الكهربائية في العراق الذي دفعَ هذا الشاب البالغ من العمر أربعةً وعشرينَ عاماً الى إبتكار طاقتِهِ الخاصة , إلا أنَ إيجادَ بديلٍ من طاقةٍ نظيفةٍ وصديقةٍ للبيئة كان أحدَ أهدافِه المستقبلية , وقد أثبتت طريقتـُهُ نجاحاً كبيراً وباتَ منزلُه يعتمدُ على الطاقةِ الشمسيةِ بشكلٍ كامل.

منزلُ الشاب حسين ناصر يُعتبرُ أولَ منزلٍ في العراق يتمُ الإستغناءُ فيه عن الطاقةِ التي توفرُها مؤسساتُ الطاقةِ الحكومية عبر شبكةِ الكهرباء الوطنية , حيث يعدُ هذا الإبتكار منطلقاً لمبادرةٍ واسعة يتمُ فيها الإعتمادُ على حلولٍ لأزمة الطاقة بأيادٍ وعقولٍ عراقيةٍ ماهرة.

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