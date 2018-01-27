العثور على مقبرة جماعية لأشخاص اعدمهم داعش في كركوك

أخبار الآن | كركوك - العراق - (وكالات)

أعلن مسؤول عراقي محلي، الجمعة، العثور على مقبرة جماعية تحوي رفات عشرات المدنيين وعناصر أمن أعدمهم على داعش في محافظة كركوك شمال بغداد. وأكد محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، "العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات المغدورين من عناصر الأمن ومدنيين أعدمهم داعش خلال احتلاله للحويجة".

وقال الجبوري إن "سكانا محليين ورعاة أغنام أرشدوا عناصر الحشد الشعبي والقوات الأمنية إلى وجود مقبرة تضم رفات أكثر من 75 أمنيا ومدنيا أعدمهم داعش بشكل وحشي خلال سيطرته على قضاء الحويجة ونواحيها".

وأوضح أن المقبرة التي عثر عليها قرب ناحية الرياض 45 كلم غرب كركوك هي "المقبرة الـ 14 التي يتم العثور عليها". وختم المحافظ أن في المقبرة بقايا "عظام بشرية وملابس وأسلاكا تم تقييد المغدورين بواسطتها قبل نحرهم أو إطلاق النار عليهم".

ومنتصف العام 2014، وإثر اندفاعة سريعة، سيطر داعش على نحو ثلث الأراضي العراقية ونحو نصف سوريا المجاورة، وأعلنوا "الخلافة" في المناطق الخاضعة لهم. وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن العراق "انتهاء الحرب ضد داعش"، كما لحقت الهزيمة بالتنظيم في كل سوريا تقريبا.

ومع تقدمها، عثرت القوات العراقية على عشرات من المقابر الجماعية التي تضم مئات الجثث في أنحاء مختلفة من البلاد.

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