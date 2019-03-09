كيف يؤثر فرار البغدادي على عناصر "داعش" في الباغوز؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

وسط المعركة القائمة في منطقة الباغوز السورية، لا يرى مسلحو "داعش" زعيمهم الفار أبو بكر البغدادي إلى جانبهم. يعتبر أولئك المسلحون المهزومون أنّ "البغدادي تخلّى عن القتال عندما كان من المطلوب أن يكون موجوداً معهم".

بحسب "فوكس نيوز"، فإنّ "غياب البغدادي أحدث انشقاقاتٍ عميقة داخل داخل التنظيم الإرهابي المنهار..

تنقل "فوكس نيوز" عن محمد علي، وهو مقاتل كندي انضمّ إلى صفوف "داعش" وأسرته قوات سوريا الديمقراطية قوله لصحيفة "صنداي تايمز": "البغدادي يختبأ في مكانٍ ما، والناس هناك غاضبون".

البغدادي يغادر الباغوز نحو مكان مجهول

وفيما خصّ الشائعات المتعلقة بموت البغدادي، فإنّها لا زالت مستمرة، لكن على الأرجح فإنّه ما زال على قيد الحياة. واليوم السبت، كشفت مصادر أمنية عراقية، عن تفاصيل الساعات الأخيرة التي قضاها زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في الباغوز السورية قرب الحدود العراقية، قبل أن يختفي. وذكر مصدر أمني، أن" البغدادي قضى نحو ثلاثة أسابيع في الباغوز قبل أن يتوارى عن الأنظار، وسط معلومات تفيد بأنه رحل عن الباغوز إلى مكان آخر"، مشيراً إلى أنّ "نشاط البغدادي كان ليلياً ولا يخرج نهاراً أبداً، ولا يبقى في منزل واحد سوى ليليتين على أكثر تقدير، وينام دائماً في غرف أو أنفاق تحت الأرض".

ولفت إلى أنّه "تخلى عن فكرة ارتداء الحزام الناسف"، مبيناً أنّه "كان يعاني من إصابة سابقة وحركته كانت بطيئة نوعاً ما ويحيط به أربعة حراس ملثمين". إلى جانب ذلك، فإنه يعاني من مرض السكري أيضاً وارتفاع في ضغط الدم.

وفي حديثه لـ"فوكس نيوز"، يقول مدير مكتب الاستخبارات العراقية في وزارة الداخلية أبو علي البصري: "المخابرات العراقية تتبع البغدادي، ونعتقد أنه لا يبقى أبداً في مكان واحد لأكثر من يوم". ويضيف: "لدينا معلومات أنه لا يزال ينتقل من بلدات في سوريا ودخل الحدود العراقية من خلال محافظة الأنبار".

في المقابل، يرى ماكس براهمز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن، أن "اختفاء بغدادي لن يغير من الطبيعة العنفية لتنظيم داعش". وقال: "إن إنهاء ظاهرة البغدادي لن تؤثر على تكتيكات داعش. لقد كان مثل رئيس تنفيذي غير كفوء للغاية لدرجة أن عزله لن يكون له أي تأثير على أداء المقاتلين".

ووفقاً لـ"فوكس نيوز"، فإنّ "غياب الرؤوس القيادية يؤدي إلى إحداث آثار مدمرة على العناصر الذين تركوا لمواجهة زوالهم المُحتمل، ولكن هذا الأمر لا يجعلهم أقل عنفاً".

مصدر الصورة: foxnews

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