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مقتل حياة بومدين في الباغوز.. فمن هي؟

أخبار الآن | الباغوز - سوريا - (وكالات)

قالت دوروثي ماكويري زوجة المتشدد الفرنسي جان ميشيل كلين، الذي قتل منذ أيام، أن قُتلت حياة بومدين الأسبوع الماضي في غارة جوية لقوات سوريا الديمقراطية على منزل يعرف باسم "البيت الفرنسي" في الباغوز

يذكر أن بومدين كانت من أكثر المطلوبين للأجهزة الأمنية الفرنسية بعد تورطها مع زوجها حمدي كوليبالي في حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن داخل متجر بباريس 2015، عقب الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو.

 وكانت بومدين فرت  إلى سوريا بعد هذا الهجوم، وظهرت بعد ذلك بوقت قصير في فيديو أنتجه داعش، دعت فيه النساء إلى التحلي بالصبروجعل حياة أزواجهن أسهل.

وتم توثيق كل تفاصيل حياتها في صور ونشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الفرنسية بعد اختفائها. 
 

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#حرب #سوريا #الباغوز #بومدين

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