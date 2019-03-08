سوريا الديمقراطية ستستأنف عمليتها ضد داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنها ستستأنف الهجوم العسكري على الباغوز إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر السبت.

ويتشبث تنظيم داعش بالدفاع عن آخر بقعة يسيطر عليها في بلدة الباغوز على ضفاف نهر الفرات شرق سوريا، في مواجهة هجوم قوات سوريا الديموقراطية المصممة على القضاء على ما تبقى من داعش.

وخرج في الأيام الأخيرة آلاف الرجال والنساء والأطفال من منطقة احتلال التنظيم، بعد أن أبطأت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وتيرة عملياتها منذ ليل الأحد إفساحاً في المجال لخروج المدنيين.

وفي الأول من آذار/مارس، بدأت سوريا الديمقراطية هجومها الأخير على الجهاديين في بلدة الباغوز بعد عمليات إجلاء استمرت أسبوعين.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 62 ألفاً نزحوا بسبب القتال حول آخر جيب لـ"داعش" في سوريا تدفقوا على مخيم الهول في سوريا، وأن 5200 وصلوا في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس/آذار، ومن المتوقع توافد المزيد.

وذكر تقرير للمنظمة الدولية أن "مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير، إذ يبلغ عدد المقيمين فيه حالياً 62 ألف فرد. أكثر من 90% من الوافدين الجدد من النساء والأطفال. يمثل الأطفال الأغلبية العظمى، 23% دون الثانية عشرة من العمر، و12% دون سن الخامسة"، وفق رويترز.

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