بعد كارثة "قطار رمسيس".. حادثة جديدة تهزّ مصر بمقتل 6 أشخاص

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 34 آخرون، إثر حادثٍ مروري مروّع بين عددٍ من السيارات وقع، اليوم الثلاثاء، على طريق القاهرة - الإسكندرية، بالقرب من قرية معمل القزاز بكفر الدوار.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنّ الحادث أدى إلى توقف حركة المرور على طريق القاهرة الإسكندرية، وعلى الأثر تمّ نقل المصابين إلى مستشفيي دمنهور التعليمي وكفر الدوار للمعالجة، فيما باشرت قوات الأمن تحقيقاتهم بالحادثة.

وفي السياق، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه "فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي كفر الدوار ودمنهور التعليمي"، موضحاً أنّ "الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، وجروح قطعية، وكسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد".

من جهتها، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تكليف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، وموافاتها بالتقارير الطبية تباعاً لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، لحين تماثلهم للشفاء.

ويأتي هذا الحادث بعد مرور أسبوع على كارثة الجرار في محطة القطارات في القاهرة، والذي أدى إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة 28 آخرين. ومع ذلك، فإنّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري كان أعلن عن انخفاض عدد حوادث السير خلال الأشهر الماضية.

مصدر الصورة: الإتحاد

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