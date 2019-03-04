مشاهد حادث قطار مصر الأولى لا تزال تحرك مشاعر رواد التواصل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا تزال قلوب المصريين يعتصرها الألم كلما أعيدت ذكرى حادثة القطار المأساوية التي وقعت الأربعاء الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا وجرح أكثر من 40 آخرين.، الفيديوهات الأولى التي بثت تعرض لحظة وقوع الحادث شاهدها الآلاف .

حساب أخبار الآن على فيسبوك غطى الحدث لحظة بلحظة، وكان الراصد الأول للفيديوهات التي أرسلها شهود العيان من موقع الحدث .

فيديو بداية الحادث المأساوي الذي نشر، حصد 102 الف مشاهدة، وشورك أكثر من 330 مرة، بينما جمع أكثر من 523 ردة فعل .

وعلق أكثر من 163 شخص عبروا عن تعاطفهم مع أهالي الضحايا وعزاءهم للشعب المصري.

Aml Ali علقت "هو ازاي كان داخل المحطه ومسرع . يعني الواحد بس مش لاقي كلام يعبر بيه عن الموقف لله الأمر من قبل ومن بعد إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم من لاقي حتفه وأشفي المصابين"

أما Iliass Iliass يرى بأن الأمر متكرر وعلق " هذي مشكلة تحصل كل سنة في مصر وربما مرتين او اكثر في السنة الواحدة..الله يرحم الشهداء ويهدي الي كان السبب"

Ãÿ Łą علقت " لا حول ولا قوة إلا بالله رحم الله كل نفس. ربي يصبر أهاليهم."

بينما Rabin Rabieمن المغرب علقت " تعازينا القلبية الحارة لأشقائنا في مصر وإلى عائلات إخواننا ضحايا حادث إصطدام القطار تغمدهم الله بواسع رحمته إنا لله و إنا إليه راجعون"

ومن الجزائر علق عماد عبد الحفيظ الصديق "تعازينا الخالصة إلى الشعب المصري ، و أسأل الله العظيم أن يرحم الضحايا و يغفر لهم ، و أن يرزق أهاليهم الصبر و السلوان إن لله و إن إليه راجعون ،كما أتمنى الشفاء و العافية للمصابين و الجرحي "

ووتتابعت الإجراءات التي قام بها المسؤلون المصريون حينها ، وكان تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي هو الأقوى محذراً من أن ما وصفه بـ"عهد الصمت" قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والأهمال،و توعد بحساب "عسير" للمسؤولين في حادث القطار .

وبعد ساعات من الحادث استقال وزير النقل المصري، هشام عرفات.

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