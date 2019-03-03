ترقب لمعركة حاسمة في جيب داعش الأخير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سعد النعواشي )

قتلى بهجوم للقاعدة شمال حماة بسوريا

إذ قتل واحد وعشرون شخصاً على الأقل من قوات النظام السوري ، بهجوم إرهابي شنه عناصر من تنظيم القاعدة شمال محافظة حماة وسط البلاد .

منفذو الهجوم على صلة بتنظيم القاعدة

الهجوم ارتبط بمجموعة من حراس الدين على صلة وثيقة بتنظيم القاعدة ، رغم الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب قرب محافظة حماة .

سوريا الديمقراطية توقعت معركة حاسمة ضد داعش

المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية توقع معركة حاسمة اليوم بعد تقدم تدريجي للسيطرة على قرية الباغوز منذ 4 أعوام من الجهود الدولية لطرد المتطرفين .

داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في الباغوز

داعش بدا متقهقراً في تلك الأراضي الزراعية في الباغوز بعد تكبّده لهزائم ساحقة منذ أعوام ، رغم أنه كان يشكل تهديداً أمنياً من قبل الخلايا النائمة التابعة له .

إطلاق سراح 300 معتقل شرق سوريا

قوات سوريا الديمقراطية أطلقت سراح حوالي ثلاثمئة سوري كانوا محتجزين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش .

سوريا الديمقراطية تحتجز مئات المتطرفين الأجانب

احتجاز مئات من المتطرفين الأجانب من قبل قوات سوريا الديمقراطية تلقى رفض الإدارة الكردية محاكمتهم وتطالب بإعادتهم إلى بلدانهم .

تصاعد حدة المواجهة في الباغوز

وتصاعدت حدة المواجهات بين داعش في جيبه الأخير بمنطقة الباغوز بمحافظة دير الزور وقوات سوريا الديمقراطية .

المرصد : تواصل تحليق طائرات التحالف بدير الزور

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تواصل طائرات التحالف الدولي تحليقها في سماء المنطقة، وتراقب تحركات عناصر التنظيم، في سعيه لمنع عودة داعش مجددا إلى المناطق المحررة.



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