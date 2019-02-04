البابا فرنسيس وشيخ الأزهر يوقعان وثيقة تاريخية في الإمارات

أخبار الآن| أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

وقع بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء الاثنين، وثيقة "الأخوة الإنسانية" في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال فعاليات لقاء الأخوة الإنسانية الذي احتضنه "صرح زايد المؤسس".

وانطلقت فعاليات "لقاء الأخوة الإنسانية" في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحفل افتتاحي وعرض فيديو تقديمي لهذا الحدث التاريخي.

وكان جامع الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي احتضن، لقاء تاريخيا بين بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب.

وكان جامع الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي احتضن، لقاء تاريخيا بين بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب.

وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها، إذ اختار الرمزان الدينيان الكبيران أرض الإمارات لعقد قمة تاريخية في "لقاء الأخوة الإنسانية" والتباحث في سبل تعزيز التعايش بين الأديان والعقائد المختلفة.

انطلقت، مساء الاثنين، فعاليات "لقاء الأخوة الإنسانية"، الذي يحتضنه "صرح زايد المؤسس" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب.

وبدأت فعاليات لقاء الأخوة الإنسانية بحفل افتتاحي وعرض فيديو تقديمي لهذا الحدث التاريخي.

ويلقي شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية كلمتيهما (على التوالي) في لقاء الأخوة الإنسانية.

وكان جامع الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي احتضن، لقاء تاريخيا بين بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب.

وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها، إذ اختار الرمزان الدينيان الكبيران أرض الإمارات لعقد قمة تاريخية في "لقاء الأخوة الإنسانية" والتباحث في سبل تعزيز التعايش بين الأديان والعقائد المختلفة.

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