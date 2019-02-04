محمد بن زايد: زيارة البابا تحمل رسالة سلام للعالم

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إن الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية تحمل رسالة إلى العالم كله، بأن المنطقة العربية مهبط الديانات السماوية الثلاث التي عاش أهلها على اختلاف دياناتهم وطوائفهم في وئام وسلام عبر قرون طويلة.

مضيفاً أن الصورة الحقيقية للمنطقة هي أن ملايين البشر يؤمنون بالتعايش وينبذون العنف والتطرف وينفتحون على العالم وينخرطون في مسار الحضارة الإنسانية.

وأكد الشسخ محمد على أن قداسة البابا يبذل جهداً مستمرا في الدفاع عن القضايا العادلة ونبذ الصراعات والحروب وتعزيز التعايش بين البشر على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية.

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