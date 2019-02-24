قناص يروي قصّته: لقد قتلتُ 250 عنصراً من "داعش"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (Foxnews)

نشرَ موقع "Foxnews" الإلكتروني تقريراً تحت عنوان: "قناصٌ قتل 250 عنصراً في داعش في المعركة التي انقلبت ضدّ الإرهابيين"، تحدّث فيه عن "مقاتلٍ قنّاص من المليشيات الكردية، ادّعى أنّه قتل 250 مقاتلاً من تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب مساهمته في وقف تقدم ذاك التنظيم المُنهار".

ووفقاً للتقرير، فإنّ "القناص يُدعى آزاد كودي، وقد سافر إلى سوريا في العام 2013 للقتال مع ميليشيات حماية الشعب الكردية في سوريا، بعد نشوب الصراع بينها وبين تنظيم داعش في أعقاب الحرب الأهلية التي تضجّ بالبلاد".

ولفت "foxnews" إلى أنّ "كودي البالغ من العمر 34 عاماً، خطّ كتاباً مؤخراً، تحدث فيه عن ذهابه إلى سوريا كناشط إجتماعي، لكن مهمته سرعان ما انقلبت لتتحول إلى القتال مع وحدات حماية الشعب".

وتابع "fowxnews": "لقد ذكر كودي أنّ حوالى 12 ألف مقاتلٍ من داعش هاجموا منطقة كوباني في العام 2014، وقد واجههم حوالى 2500 رجلاَ وامرأة فقط من وحدات حماية الشعب، التي تشتهر بوحداتها المختلطة من الذكور والإناث".

ويلفت الموقع إلى أنّ "كودي ذكر أنّ عناصر داعش كانت بحوزتهم قذائف مدفعية وهاون، فضلاً عن الدبابات والمدافع الثقيلة، كما كانت لديهم مطابخ ميدانية قتالية، فضلاً عن أنّ وجود مديرين لوسائل الإعلام الإجتماعية ومتخصصين في الإستثمار لإدارة تعاملاتهم مع النفط المسروق".

بحسب كودي، فإنّ "وحدات حماية الشعب كانت تفتقر إلى المعدات الأساسية، كما أن عناصرها كانت تأكل ما تجده في المنازل المهجورة، في حين أنّ هذه العناصر حملت بنادق كلاشينكوف بلغت من العمر أكثر من 40 عاماً، ومعها عددٌ ضئيل من صناديق الذخيرة".

مصدر الصورة: Dailymotion

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