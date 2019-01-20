انفجار يستهدف نقطة عسكرية بمحيط دمشق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفادت وسائل إعلام محلية سورية الأحد 20 كانون الثاني/ يناير عن وقوع انفجار في المتحلق الجنوبي للعاصمة دمشق، فجر الأحد.

وأشارت الأنباء إلى استهداف التفجير لنقطة عسكرية مشيرة إلى أنه قد يكون عملاً إرهابياً.

وتشير الأنباء عن إغلاق الطرق المؤدية لموقع الانفجار وتوجه سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان، لاحتمال وجود اصابات.

مصدر الصورة: traboulse

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