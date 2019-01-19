ترامب سيلتقي عائلات ضحايا هجوم منبج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أنه سيلتقي اُسر الضحايا الأميركيين الأربعة الذين قـُتلوا يوم الأربعاء الماضي في هجوم انتحاري نفذه داعش في منبج شمالي سوريا ، خلال مراسم إعادة جثامينهم إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه سيغادر إلى دوفر ، للقاء اُسر الضحايا الذين خسروا حياتهم في خدمة الوطن.

ودوفر قاعدة جوية في ديلاوير الواقعة شمال واشنطن، ومنها تعود عادةً جثامين العسكريين الأميركيين الذين يقتلون في عمليات في الخارج.

وقتل 19 شخصاً بينهم عسكريان أمريكيان، وموظف أمريكي مدني، ومتعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية، في هجوم انتحاري في منبج تبناه داعش.

ويعتبر هذا الهجوم الذي طال قوات أمريكية من أعنف الهجمات منذ تواجدها في سوريا عام 2014.

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