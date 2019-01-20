البشير: الوصول إلى السلطة لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن الوصول إلى السلطة لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع.

وشدد على ضرورة الدفاع عن السودان وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، منوهاً أن مخربين وبعض الأحزاب استغلوا التظاهرات.

ولفت إلى ضرورة احترام حقوق الشباب الذين تظاهروا بحثا عن أوضاع أفضل.

وأكد أن الشباب هم مستقبل السودان، واعدا بأن حكومته ستحقق مطالبهم العادلة.

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