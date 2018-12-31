البشير يدعو السودانيين لنبذ العنف

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن سيلتزم بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة.

ودعا البشير السودانيين إلى التوحد ونبذ العنف دعما للنسيج الاجتماعي، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه يسعى إلى تعزيز وتوسيع المشاركة السياسية دون إقصاء أحد.

ونوه في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، إلى أن بلاده تقترب من تجاوز المرحلة الصعبة، وصولاً إلى الإصلاحات.

كما ناشد الرئيس السوداني، القوى السياسية والحزبية بالمساهمة الراشدة في التعاطي مع قضايا السودان.

وأشار البشير إلى سعي السودان لمضاعفة الجهود للبناء الاقتصادي، منوهاً إلى وجود شراكات دولية وعربية متعددة لدعم الاقتصاد السوداني

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