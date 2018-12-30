البشير: مشاكلنا تحتاج لصبر وحكمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن السودان يسعى لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد بعيدا عن التخريب، مؤكدا أن الحل يحتاج لصبر وحكمة.



وتشهد مدن سودانية منذ أيام تظاهرات غاضبة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، تلاها وعود حكومية بالاستجابة لمطالب المحتجين.



قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن السودان يسعى لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد بعيدا عن التخريب، مؤكدا أن الحل يحتاج لصبر وحكمة.

وأضاف البشير لدى لقائه قادة الشرطة أن السودان "تعرض لحصار طويل أفقد الدولة موارد النفط، وتحولنا من مصدرين إلى مستوردين".

وتابع الرئيس السوداني: "سنخرج من أزمتنا الحالية مهما حاول الأخرون معاداتنا". وأضاف أن "واجب الدولة منع التخريب والتدمير، لأنه يعقد المشاكل ولا يحلها".

وأعلنت السلطات السودانية، السبت، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط خلية مسلحة مكونة من 10 أفراد شمالي الخرطوم، مرتبطة بحركة المتمرد عبد الواحد، وتسعى لتنفيذ اغتيالات وسط المحتجين، وإحداث بلبلة في البلاد، وإلصاق تهمة الاغتيالات بالأجهزة الأمنية.

وتشهد مدن سودانية منذ أيام تظاهرات غاضبة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، تلاها وعود حكومية بالاستجابة لمطالب المحتجين.

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