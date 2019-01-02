ارتفاع نسب الزواج المبكر في مصر إلى أكثر من 100 ألف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى ارتفاع نسب الزواج المبكر في مصر إذ بلغ عدد المتزوجين دون سن السابعة عشر إلى أكثر من 117 ألف فرد أي ما يعادل 0.8% لمجمل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة.

وأوضحت الدراسة أن أحد أهم ‏الأسباب الرئيسية لترك التعليم وارتفاع نسبة الأمية حوالي 40% يرجع إلى الزواج المبكر خاصة بين الفتيات، إذ وصلت نسبة التهرب من التعليم إلى 36%

ورغم تحديد البرلمان المصري السن القانوني للزواج (18 عاماً)، إلا أن جهاز الإحصاء ‏رصد نسبة عالية لزواج القاصرات وصلت إلى 15%، وأكد التقرير أن ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات أقل من 20 سنة، يؤدى لحدوث نتائج

سلبيّة كالطلاق المبكر ومشكلات اجتماعية ونفسية وجسدية ‏.

وتحتل كل من مصر واليمن أعلى نسب ‏من زواج القاصرات في المنطقة ويعود ذلك حسب ما ذكر التقرير إلى الفقر والبطالة اللذين يدفعان الأهالي إلى تزويج بناتهم ‏في عمر صغير وبمبالغ مادية سخية.

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