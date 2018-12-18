بعد غضب شعبي واسع.. سلطات مصر توقف زواج طفلين قاصرين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت السلطات المصرية زواج طفلين في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر، بعد انتشار قصتهما مساء الأحد الماضي.

وكان روّاد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تداولوا صور الطفلين البالغين من العمر 14 عاماً، خلال حفل خطوبتهما، حيثُ ظهرت الطفلة مرتدية فستان الخطوبة، فيما بدا الطفل مرتدياً بدلته الكاملة. وما زال الطفلان يدرسان في الصف الثاني الإعدادي.

وعلى الأثر، تدخّل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر لإحباط زواج الطفلين في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد. وفي السياق، أدانت عزّة العشماوي، الأمين العام للمجلس هذا الزواج، معتبرة إياه "انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل"، مؤكدة أنّه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وبدأت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ في توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك".

وقرّر المجلس وقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين السن القانونية للزواج وهو 18 عاماً، وحتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسؤولية في هذا الشأن، وفقاً لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.

وكانت هذه الخطوبة أثارت غضباً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بضرورة محاسبة أولياء أمور الطفلين ومعاقبتهم وفقا للقانون، خصوصاً أنّ الطفلين ما زالا صغيري السن ولا يدركان ما يفعلانه، أو يقدّران مسؤوليات الزواج والارتباط.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من صدور تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء، كشف أن عدد من هم دون سن الـ 18 عاماً في مصر بلغ 39 مليون شخص، بينهم 117 ألفاً متزوجون أو مطلقون.

مصدر الصورة: Egyptian Streets

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