منظرٌ رائع.. الأعمدة الملونة تغطي سماء "الأورال" في روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فوجئ سكان مدينة نيجني تاغيل في منطقة الأورال الروسية، بظهور أعمدة ضوئية ملوّنة غريبة في سمائها، الامر الذي أثار حيرة العلماء الذين حاولوا إيجاد تفسير لها بسبب ندرتها في تلك المنطقة. وفعلياً، فإنّ المناطق الباردة تشهد هذه الظاهرة مرّة واحدة كل عامين تقريباً.

وفي هذا الصدد، أوضح المهندس في مختبر تابع لجامعة الأورال الفدرالية الروسية، فلادلين ساناكويف، إن "الأعمدة الضوئية سببها تبلور الجليد في الجو، لانخفاض سريع لدرجة الحرارة بمقدار 10-20 درجة مئوية، أو لرطوبة مفاجئة في الغلاف الجوي للأرض"، لافتاً إلى أن "تلك الظاهرة كانت قد سجلت في الآداب العلمية منذ 30 عاماً"، وقال: "تتحول الرطوبة التي يحتوي عليها الغلاف الجوي إلى بلورات جليدية سداسية الأضلاع، وحين تشهد المنطقة تقلبات حادة في درجة الحرارة".

من جهتها، أكّدت كبيرة خبراء الأرصاد الجوية في منطقة الأورال، غالينا شابورينكو، أن "الأعمدة الضوئية لها علاقة بتبلور الجليد وظهور قطع رفيعة من البلور". واستبعدت شابورينكو المقارنة بين تلك الظاهرة وظاهرة شفق القطب الشمالي.

وتعكس تلك الكريستالات الضوء الناجم عن المصابيح والفوانيس وغيرها من مصادر الضوء الساطعة الواقعة في الأسفل. ويؤدي كل ذلك إلى تشكل عمود ضوئي.

مصدر الصورة: uux.cn

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