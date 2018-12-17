تعرف على الوجهات السياحية الـ10 المفضلة في العالم 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

هل تعرف أن حوالي 1.4 مليار رحلة في العالم تمت عبر الحدود الدولية في العام 2018 ؟ لكن أي الوجهات الدولية كانت الأكثر شعبية على الإطلاق؟

شركة أبحاث يورومونيتور أصدرت التقرير السنوي للمدن الأكثر زيارة خلال العام الجاري ، والذي اعتمد على عدد المسافرين الدوليين لهذه المدن ونشرت هذا التقرير ..

المدن استقطاباً للسياح في هذا العام، فهي:

10. شنتشن (الصين) 12.437 مليون.

9. كوالا لمبور (ماليزيا) 13.434 مليون

8. نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) 13.500 مليون

7. دبي ( الإمارات العربية المتحدة) 16.659 مليون



6. باريس (فرنسا) 16.864 مليون

5. ماكاو 18.931 مليون

4. سنغافورة 18.551 مليون

3. لندن (المملكة المتحدة) 20.716 مليون

2. بانكوك (تايلاند) 23.688 مليون

1.هونغ كونغ (الصين) 29.827 مليون.

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