فرض حظر التجوال في محافظة البصرة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، أن قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري باقٍ في منصبه، وأكدت فرض حظر للتجوال في المحافظة اعتباراً من الساعة الرابعة مساء وحتى إشعار آخر.



وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس جبار الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حظراً للتجوال في المحافظة سيطبق اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء اليوم، وحتى إشعار آخر"، مبيناً أن "الهدف من الاجراء إحكام السيطرة الأمنية بشكل تام على جميع مناطق المحافظة".

وفي سياق متصل، أشار الساعدي الى أن "الفريق الركن جميل الشمري سيبقى في منصبه قائداً لعمليات البصرة بعد أن وردنا معلومات عن استبداله كإجراء روتيني".



وكانت شهدت البصرة خلال الأيام القليلة الماضية موجة احتجاجات غير مسبوقة محلياً تخللها إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلاً عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، وإحراق القنصلية الإيرانية العامة، كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، وتعرضت دور بعض المسؤولين الى محاولات اقتحام، وتم حرق دار النائبة السابقة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة.

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