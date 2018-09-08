سلطات البحرين تعتقل 14 إيرانيا مزورا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إعتقلت السلطات الأمنية في البحرين 14 شخصا إيرانيا، دخلوا البحرين بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية حسبما أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في المملكة.

وأكدت إدارة المباحث العامة في البحرين استدعاء أصحاب العمل الذين تم ضبط الإيرانيين لديهم والذين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة دخول المملكة بجوازات سفر مزورة.

وأوضحت إدارة المباحث العامة في البحرين أنه فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم، حيث اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

ودعا مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية المواطنين إلى ضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يعملون لديهم ومراجعة أوراقهم الثبوتية.

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