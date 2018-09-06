ليبيا تعيد فتح مطار طرابلس خلال يومين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤول ليبي إن بلاده تعتزم إعادة فتح مطار معيتيقة الوحيد في العاصمة طرابلس خلال يومين.

وكانت السلطات أغلقت المطار مساء يوم الجمعة الماضي بسبب القتال بين جماعات متناحرة في المدينة ، ورعت الأمم المتحدة اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين تلك الجماعات التي تتقاتل منذ أكثر من أسبوع في العاصمة.

ولا يزال هذا الاتفاق صامداً حتى الآن.

وقال ميلاد معتوق وزير المواصلات في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي إنه «من المتوقع استئناف العمل في مطار معيتيقة في غضون 24 أو 48 ساعة»، مضيفاً أن «الأمر يعتمد على مدى الاستقرار الأمني».

وكان مسؤولون قالوا إن القتال أودى بحياة 63 شخصاً منهم ثمانية أطفال وست نساء، فضلا عن إصابة نحو 159.

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