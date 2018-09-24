تحالف الإصلاح والإعمار يكشف نتائج اجتماعه في بغداد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تحالف الاصلاح والاعمار عن الاتفاق على توحيد الجبهة الداخلية للتحالف بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وذلك في اعقاب اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد الاحد.

واتفق التحالف الذي يضم ائتلافات سائرون والنصر والوطنية، على توحيد البرنامج الحكومي لقوى التحالف، مع الانفتاح على تحالفي البناء بقيادة هادي العامري والقوى العراقية السنية، والتعاون معهما في تشكيل الحكومة.

كما أعلن قادة التحالف الاتفاق على تسمية رؤساء الكتل النيابية للتحالف، ودعوتهم لتوحيد موقفهم قبل اجتماع مجلس النواب، وأوصى قادة الإصلاح والإعمار، بعقد اجتماع للتحالف، بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، ولذلك لبحث قضية تشكيل الحكومة.

وأكدت الهيئة العامة لتحالف الإصلاح والإعمار على تحويل التحالف إلى مشروع سياسي.

وأكد الاجتماع، بحسب البيان الختامي ضرورة تشجيع الشركاء الكرد لتوحيد موقفهم في تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وفق الاستحقاقات، وبخلافه يتم الاتفاق بين قوى تحالف الإصلاح على اختيار أحد المتنافسين.

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