تكثيف عمليات مطاردة داعش في العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (بيان رسمي)

وجه رئيس الوزرء العراقي حيدر العبادي بتكثيف العمليات العسكرية ضد فلول داعش في غرب العراق وشماله بالتزامن مع بدء عمليات تحرير آخر جيوب التنظيم في شرق سوريا.



و قال بيان حكومي إن اجتماع مجلس الأمن الوطني الذي ترأسه العبادي بحث أهمية الحفاظ على الاستقرار الامني ونتائج عمليات التفتيش والتطهير الواسعة التي إنطلقت في صحراء صلاح الدين والانبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية السورية.

و أضاف بيان مكتب العبادي أن "مجلس الامن الوطني ناقش رفع القدرة القتالية لطيران الجيش العراقي أيضا".

و تابع بيان مكتب العابدي أن "المجلس ناقش الاجراءات المتخذة بخصوص توجيه المجلس الوزاري للامن الوطني بنزع الاسلحة من المواطنين وحصرها بيد الدولة والتصويت على الآليات الخاصة بها"، مشيرا الى أنه "تمت متابعة التوجيهات والقرارات السابقة و إتخاذ مجموعة من القرارات والتوجيهات".

يشار الى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يعقد إجتماعاته بشكل دوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية.





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