لماذا يحاول داعش مهاجمة سجن الناصرية جنوبي العراق؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي - حصري)



كشف ضابط في جهاز الإستخبارات العراقي لأخبار الآن أن السلطات العراقية ضاعفت إجراءاتها الأمنية المشددة حول سجن الناصرية بعد تزايد التحذيرات من محاولة داعش مهاجمة هذا السجن وعلى خلفية ما تعهد به زعيم التنظيم الارهابي أبو بكر البغدادي في رسالته الصوتية الأخيرة بما وصفه فك أسرى التنظيم في سجون العراق.



شددت السلطات الأمنية العراقية إجراءاتها الأمنية حول سجن الناصرية المركزي بالتزامن مع بدء الهجوم على آخر جيوب داعش في شرق سوريا وتزايد التحذيرات من هجمات جديدة للتنظيم في العراق, وكشف ضابط في جهاز الاستخبارات العراقية لأخبار الآن أهم الأسباب التي تقف وراء محاولة داعش مهاجمة سجن الناصرية الواقع في محافظة ذي قار جنوب شرقي العراق.

و تابع الضابط أن داعش يطلق بين الحين والآخر تهديدات بمهاجمة السجون العراقية بصورة عامة, لكنه يقصد بالتحديد سجن الناصرية كون السلطات الأمنية تحتجز فيه أقرباءً من الدرجة الأولى والثانية لزعيمي التنظيم الإرهابي الحالي أبو بكر البغدادي والسابق أبو عمر البغدادي , و هم على النحو الآتي :

صالح إبراهيم عبدالمؤمن الملقب "أبو دجانة العراقي" وهو عم زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

تم إعتقال أبو دجانة عام ٢٠١٥ في مدينة سامراء شمال بغداد وهي مسقط رأس البغدادي حيث كان يعمل كناقل لبريد داعش وتعليماته السرية من الموصل الى بقية مناطق العراق.

ضياء نوري سعدون , هو زوج إبنة شقيق أبو بكر البغدادي وهو أحد قياديي التنظيم.

تم إعتقال ضياء نوري سعدون في سامراء عام ٢٠١٥ بعد أن غادر الموصل من أجل الاشراف على خلايا داعش التي كانت تنقل الإحداثيات والمعلومات عن الأجهزة الأمنية العراقية الى قيادة التنظيم.

نجلاء داود محمد أو ما تُعرف بأم أحمد , وهي شقيقة الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو عمر البغدادي.

جرى إعتقال نجلاء مؤخراً في بغداد بعد أن تمكنت من الخروج من الموصل قبيل تحريرها بأيام قليلة وهي متخفية بين النازحين وكانت تحمل هوية مزورة.

عبد محمد حسن , وهو زوج شقيقة الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو عمر البغدادي وكان يعمل الناقل العام لتنظيم داعش في العراق.

تم إعتقال عبد محمد حسن عام ٢٠١٢ في بغداد بناء على معلومات إستخباراتية أفادت بإختبائه في أحد المنازل غربي العاصمة العراقية.

وضعُ معتقلين من أقرباء زعيمي داعش الحالي والسابق وقادة التنظيم في سجن الناصرية يفسر بشكل واضح أهمية هذا السجن لدى التنظيم الارهابي.

كما إتضحت أهميةُ سجنِ الناصرية لدى البغدادي في رسالته الصوتية الأخيرة التي تعهد فيها لمن وصفهم بأسرى التنظيم في سجون العراق بقرب فك أسرهم على حد تعبيره , وهو الأمر الذي دفع السلطات العراقية الى تشديد إجراءاتها الأمنية والإحتياطية حول هذا السجن.



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