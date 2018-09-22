العشائر العربية:ميليشيات إيران تخطف أبناءنا مثل داعش بالعراق
أخبار الآن | الموصل - العراق (حصري)
كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها شمالي العراق مزاحم الحويت عن تفاصيل جديدة للتدخلات الإيرانية في العراق عبر قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ، الذي قال إنه شارك أيضاً في مواجهات الحشد الشعبي في منطقة الزمار ضد قوات البيشمركة.
الحويت كشف أيضاً لأخبار الآن أن إيران تـَستغل المقاتلين في الحشد الشعبي من أبناء نينوى وديالى وأجبَرت بعضهم على الانتقال للقتال في صفوف ميليشيات الحوثي , عاداً ذلك خطفاً لهؤلاء المقاتلين كما كان يفعل داعش.
و أضاف الحويت "أنه قد تم فتح مراكز تسجيل من قبل اللواء ثلاثين في الحشد الشعبي في منطقة سهل نينوى شرقي الموصل , و مراكز أخرى قامت بفتحها ميليشيات عصائب أهل الحق في محافظة ديالى شمال شرق بغداد بحجة محاربة داعش ولكن بعد إنتهاء الحرب على هذا التنظيم الإرهابي , قامت هذه الميليشيات المدعومة من إيران بإستغلال المقاتلين العرب السُنة في الحشد الشعبي و تطويعهم إجباراً في صفوف ميليشيات الحوثي في اليمن و هذا الأمر نعتبره خطف لأبنائنا كما كان يخطف داعش , كما أن تصرفات الميليشيات الإيرانية في العراق لا تختلف عن جرائم تنظيم داعش , و لذلك فإن إستمرار التدخلات الإيرانية في مناطق العرب السنة في العراق سيدمرها".
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