العشائر العربية:ميليشيات إيران تخطف أبناءنا مثل داعش بالعراق

أخبار الآن | الموصل - العراق (حصري)‏

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها شمالي العراق ‏مزاحم الحويت عن تفاصيل جديدة للتدخلات الإيرانية في العراق عبر قائد فيلق ‏القدس الإيراني قاسم سليماني ، الذي قال إنه شارك أيضاً في مواجهات الحشد ‏الشعبي في منطقة الزمار ضد قوات البيشمركة.‏

الحويت كشف أيضاً لأخبار الآن أن إيران تـَستغل المقاتلين في الحشد الشعبي من ‏أبناء نينوى وديالى وأجبَرت بعضهم على الانتقال للقتال في صفوف ميليشيات ‏الحوثي , عاداً ذلك خطفاً لهؤلاء المقاتلين كما كان يفعل داعش.‏



و أضاف الحويت "أنه قد تم فتح مراكز تسجيل من قبل اللواء ثلاثين في الحشد ‏الشعبي في منطقة سهل نينوى شرقي الموصل , و مراكز أخرى قامت بفتحها ‏ميليشيات عصائب أهل الحق في محافظة ديالى شمال شرق بغداد بحجة محاربة ‏داعش ولكن بعد إنتهاء الحرب على هذا التنظيم الإرهابي , قامت هذه ‏الميليشيات المدعومة من إيران بإستغلال المقاتلين العرب السُنة في الحشد ‏الشعبي و تطويعهم إجباراً في صفوف ميليشيات الحوثي في اليمن و هذا الأمر ‏نعتبره خطف لأبنائنا كما كان يخطف داعش , كما أن تصرفات الميليشيات ‏الإيرانية في العراق لا تختلف عن جرائم تنظيم داعش , و لذلك فإن إستمرار ‏التدخلات الإيرانية في مناطق العرب السنة في العراق سيدمرها".‏

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