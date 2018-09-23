سيمنس الألمانية تطور كهرباء العراق

أخبار الآن | برلين - ألمانيا (وكالات)

ذكرت تقارير إقتصادية أن مجموعة سيمنز الألمانية الهندسية تعمل على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق.



ونقلت صحف ألمانية عن مصادر مطلعة إن الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز جو قيصر سافر الى العراق لإبرام مذكرة تفاهم مع بغداد ، مضيفة أن الصفقة تشمل أيضا تكنولوجيا نقل الكهرباء.

و قالت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية إن الحكومة العراقية لم تتخذ قرارا بقبول عرض سيمنس الذي دعمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الأيام الأخيرة.



و قال متحدث باسم سيمنس في رسالة إلكترونية "قدمنا وثيقتنا الخاصة بخارطة طريق إنتاج الكهرباء في العراق إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي في شباط / فبرايرالماضي" , مضيفا "أن المجموعة منذ ذلك الحين عقدت سلسلة من الاجتماعات و تلقت رد فعل إيجابياً من الحكومة العراقية".



وتابع المتحدث بالقول "إنه من خلال اقتراحنا، نهدف إلي إضافة طاقة توليد كهرباء قدرها 11 غيغاوات في أربع سنوات ، و توفير آلاف الوظائف في البلد ، ودعم مكافحة الفساد ، و تنمية المهارات و التعليم بين العراقيين".

اقرا ايضا

لماذا يحاول داعش مهاجمة سجن الناصرية جنوبي العراق؟