خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، اليوم رئيس الوزراء الباكستان "عمران خان".

واستعرض الطرفان العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث على الصعيد الإقليمي، حيث كان في استقباله أيضا الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد أجريت لرئيس الوزراء الباكستاني مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

وصحب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضيفه خان إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس وزراء باكستان والوفد المرافق له.

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