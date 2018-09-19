السعودية تدعو إلى مواجهة إرهاب إيران

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن الإرهاب الذي تمارسه إيران، من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات، يعد من أبشع مظاهر الإرهاب.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى التكاتف والتعاون لمواجهة إرهاب إيران وردع أدواته في المنطقة، مجدداً التأكيد على أن السعودية التي بَذلت جهوداً في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عدداً من التقارير عن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، ورحب بتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مصدر الصورة: واس

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