السعودية تكشف عن خطة لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف وزير الشؤون الأفريقية السعودي أحمد قطَّان عن خطة استراتيجية سعودية لتطوير وتوطيد العلاقات مع كل الدول الأفريقية من دون استثناء.

وقال قطان في تصريحات صحفية " هناك اهتمام كبير من القيادة السعودية باتجاه تطوير وتوطيد العلاقات مع جميع الدول الأفريقية ولهذا تم البدء في وضع خطة استراتيجية لكيفية التعامل مع هذا الأمر بكل جدية

وأضاف قطان أن "وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قام بأكثر من 18 زيارة مكوكية للقارة الأفريقية خلال الفترة الماضية".

وتابع: "نحن الآن في الطريق الصحيح، خصوصاً أننا لم نتأقلم مع القارة الأفريقية في العقود الماضية بالشكل المطلوب، وتركنا الفرصة للغير الذين أثار بعضهم المتاعب والقلاقل".

وشددً على أن "السعودية لديها رغبة قوية ليس فقط بتوطيد علاقاتها مع الدول الكبيرة في القارة الأفريقية ولكن مع جميع دول القارة وهذا ما نسعى إليه، ونحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق ما نطمح إليه".

وتحدث وزير الدولة للشؤون الأفريقية عن تحرك سعودي في الاتجاهات بأفريقيا كافة، وتابع "المسألة تتعلق بكيفية الاستثمار بيننا ودول القارة والتنمية وإقامة المشروعات الاستثمارية والإنمائية، المساعدات السعودية في أفريقيا تتحدث عن نفسها، هذا الأمر لا بد من إبرازه للرأي العام، فكثيرون لا يعلمون المساعدات السعودية لأفريقيا على مدى العقود الماضية وهي أرقام كبيرة جداً، ومواقف السعودية تجاه دول القارة مشرفة للغاية".

وبيّن قطان أن المملكة ستحتضن في 2019، القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الأفريقية وهو ما يؤكد الرغبة القوية للحكومة السعودية في توطيد علاقاتها مع أفريقيا.

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