الجبير: جهود السعودية مستمرة لدعم الأنروا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن القضية الفلسطينية من أهم القضايا بالنسبة للسعودية.

وأكد الجبير​ في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب​ تأييد الجهود الرامية لدعم ​الأونروا​ ورفض المساس بوضع ​القدس​ التاريخي ، كما أكد الجبير استمرار السعودية في اتخاذ جميع الخطوات لحماية المدنيين في اليمن، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي لم تستجب لدعوات المجتمع الدولي للانخراط في العملية السياسية وآخرها في جنيف.

جاء ذلك قبيل انطلاق الدورة "150" لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

وتحدث خلال الجلسة، المفوض العام للوكالة بيير كرينبول الذي استعرض أوضاع الوكالة واحتياجاتها، وانعكاسات الأزمة المالية على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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