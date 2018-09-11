وزراء الخارجية العرب يبحثون سبل دعم الأونروا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقد وزراء الخارجية العرب جلسة خاصة بشأن الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بناءً على طلب الأردن.

وبحثت الجلسة الحملة الممنهجة التي تتعرض لها الوكالة من أجل تقليص أو إلغاء دورها، وكذلك سبل دعم "الأونروا" مالياً في ضوء القرار الأمريكي الأخير بوقف المساهمات المالية الأمريكية في ميزانية الوكالة السنوية.

جاء ذلك قبيل انطلاق الدورة "150" لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

وتحدث خلال الجلسة، المفوض العام للوكالة بيير كرينبول الذي استعرض أوضاع الوكالة واحتياجاتها، وانعكاسات الأزمة المالية على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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