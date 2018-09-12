ما يقرب المليار شخص يعانون الفقر عالمياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سعد النعواشي )



أصدرت وكالات الأمم المتحدة تقريرا ينتقد ارتفاع معدلات الجوع في العالم، وكشف التقرير عن نحو 821 مليون شخص، أي واحد من كل تسعة أشخاص في العالم، لم يكن لديه الطعام الكافي في عام 2017

تقرير صادر عن الامم المتحدة ينتقد ارتفاع معدلات الجوع والفقر والفاقة في العالم، فما يقارب المليار شخص في العالم يعانون من الجوع والفقر بمعدل واحد من كل تسعة أشخاص في العالم، لم يكن لديه الطعام الكافي في عام 2017

ووفق التقرير الذي حمل اسم "وضع الأمن الغذائي والتغذية في العالم"، فإن "الجوع في العالم في تصاعد على مدار الثلاثة أعوام الماضية، ليعود إلى مستويات عقد مضى ، محذراً من أنه يبدو أن سوء التغذية وعدم الأمن الغذائي الحاد يتزايد في معظم أقاليم أفريقيا بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية، في حين يتسم وضع سوء التغذية في معظم مناطق آسيا بالاستقرار.

وصنفت منطقة أفريقيا الشرقية، التي تضم دولا تشهد صراعات مثل أريتريا وجنوب السودان، على أنها المنطقة الأكثر تضرراً، حيث أن 31.4% من مواطنيها يعانون سوء التغذية ويشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للأطفال ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي يشتركون معاً في إصدار التقرير السنوي.

وكانت الأمم المتحدة رصدت ارتفاع معدل الجوع لأول مرة العام الماضي ، وقالت وكالات الأمم المتحدة، إن "الصراعات والتدهور الاقتصادي والكوارث الطبيعية هي المسؤولة عن هذا الاتجاه السلبي، حيث أعربت الوكالات عن قلقها إزاء تعرض هدف الأمم المتحدة بأن يصل معدل الجوع لصفر بحلول عام 2030 للخطر".

ويشار إلى أن تراجع معدلات الجوع كان بمثابة قصة نجاح كبيرة حتى وقت قريب، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى التنمية الاقتصادية السريعة في آسيا ، وكانت الأمم المتحدة أشادت في عام 2015 بحقيقة أنه تم إخراج أكثر من 200 مليون شخص من دائرة الجوع منذ عام 1990 .

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