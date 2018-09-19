رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية

أخبار الآن | باكستان - (أ ف ب)



وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى السعودية في أول رحلة له إلى الخارج له منذ توليه السلطة..

وتأتي هذه الزيارة التي تستمر لمدة يومين بعد شهر على توليه مهامه وبينما تحتاج باكستان إلى مليارات الدولارات لتجنب أزمة في ميزان مدفوعاتها.

ومن المقرر أن يلتقي خان ، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة بغرب المملكة، كما ذكر مسؤولون.

وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام السعودية في بيان إن "الملك سلمان سيقيم مأدبة دولة في القصر الملكي".

وأضاف أن عمران خان "سيلتقي (أيضا) ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مشيرا إلى أن "المحادثات السعودية الباكستانية تتناول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية".

ويواجه خان وحكومته تحديات عدة بينها التعثر الاقتصادي والتطرف وشح المياه وتسارع النمو السكاني.

ولا شك أن التحدي الأكثر إلحاحا هو أزمة ميزان المدفوعات التي يتوقع خبراء أن تدفع باكستان لطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن إسلام أباد تسعى للحصول على قروض بمليارات الدولارات من السعودية والصين تخرجها من الأزمة الاقتصادية وتجنّبها العودة إلى صندوق النقد الدولي.

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