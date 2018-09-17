المالكي: عمليات اليمن تجري وفق القانون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن المنافذ الإغاثية لليمن كافة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مشدداً على أن العمليات في اليمن تَجري وفق القانون الدولي والإنساني.

ولفت المالكي إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت 198 صاروخا باليستيا على المناطق الآهلة بالسكان في السعودية منذ بدء الأزمة في اليمن.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في الرياض، أن قيادة التحالف يعطي التصاريح لكافة السفن أياً كانت.

وأوضح المالكي أنه عند حدوث أي اشتباه في خرق قوانين الاشتباك يتم إحالة الحادث إلى فريق تقييم الحوادث المشترك.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن قوات التحالف نفذت عمليات عدة في حجة وسيطرت على مناطق عدة.

وأشار المالكي إلى أن منظمات الأمم المتحدة لم تتحرك ضد انتهاكات ميليشيات الحوثي في الحديدة.

وقال المتحدث باسم التحالف أن ميليشيات الحوثي قصفت واقتحمت صوامع حبوب تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الحديدة.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تواصل استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية وغالبيتها تطلق من صعدة وعمران.

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