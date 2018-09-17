غريفيث يصل اليمن لبحث مشاورات جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث إلى صنعاء، بعد أسبوع من فشل عقد مشاورات سلام بين طرفي الصراع في اليمن.



ومن المتوقع أن يلتقي غريفيث بمسؤولين من ميليشيات الحوثي إضافة لمسؤولين في الحكومة اليمنية بشكل منفصل لبحث ترتيبات لجولة مشاورات جديدة.



ورفض المبعوث الأممي الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين الذين تجمعوا في مطار صنعاء.



وكان من المقرر أن تبدأ في 6سبتمبر/أيلول الماضي جولة مشاورات سلام لمحاولة الوصول لاتفاق مشترك في الحرب اليمنية التي اندلعت بأواخر 2014.



وتسبب غياب أعضاء ميليشيات الحوثي في انسحاب الحكومة اليمنية من الحوار.



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