واشنطن: لماذا بقيت بحرية روسيا بالمتوسط؟

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

تساءلت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن أسباب إبقاء روسيا قطعِها البحرية في شرق البحر المتوسط على الرغم من إنتهاء التدريبات العسكرية التي أعلَنت عنها وزارة الدفاع الروسية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون إن الإدارة الامريكية تراقب عن كثب أكثر من 12 قطعة بحرية روسية بالمنطقة أغلبها مزود بقدرات على إطلاق صواريخ مجنحة.

وتابع المتحدث باسم البنتاغون " لماذا الوجود العسكري الكثيف لروسيا لا يزال بمحله شرق المتوسط؟ هل هناك سبب آخر لذلك؟".

وبين المتحدث الأمريكي "أن هناك قلق من أن روسيا ستستخدم قطعها البحرية الحربية لشن هجمات صاروخية لمساعدة بشار الأسد في العمليات المتوقع شنها على منطقة إدلب آخر معاقل مقاتلي المعارضة أو في المناطق التي يوجد فيها عناصر من القوات الأمريكية".

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