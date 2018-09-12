ميركل: لن نتسامح مع أي هجوم كيميائي في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن ألمانيا لا يمكنها تجاهل حدوث هجوم كيماوي في سوريا، مشيرة إلى أن رد برلين على مثل هذه الهجمات لن يكون مجرد رفض شفهي.

تأتي كلمة ميركل بعد يومين من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن نشر عسكري محتمل في سوريا.

وقالت ميركل أيضا إنه لا يمكن أن يكون رد ألمانيا على مثل هذه الهجمات هو مجرد الرفض الشفهي.

وأضافت أمام مجلس النواب الألماني ”لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو مجرد قول ’لا‘، بصرف النظر عما يحدث في العالم“.

جاء ذلك، حيث حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس النظام وداعميه من شنّ هجوم شامل على إدلب، مشدّداً على أن المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا "يجب أن لا تتحوّل إلى حمّام دم".

في المقابل، كررت روسيا ترويجها لما قالت إنه مسرحية "كيمياوية" تعد لها المعارضة السورية في روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، بدء تصوير محاكاة "هجوم كيمياوي" في مدينة جسر الشغور في إدلب من قبل المعارضة، لتحميل حكومة النظام مسؤوليته، بحسب تعبيرها.

إقرأ أيضا:



وليد المعلم: الأولوية هي إعمار سوريا وليست مشاكل المعارضة