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مصرع رئيس وزراء أبخازيا بعد عودته من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

 

لقي رئيس وزراء جمهورية أبخازيا، غينادي غاغوليا، في وقت متأخر من السبت، في حادث سير وقع في أبخازيا، وفق ما أفادت إدارة رئاسة الجمهورية، بعد منتصف ليل اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع في منطقة غوداووتا، وأن موكب رئيس الوزراء كان في طريق عودته من سوريا بعد قيامه بزيارة دولة إلى هناك.

وذكرت وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء أنّ موكب غاغوليا كان عائدًا من سوريا، ونقلت عن متحدّث باسم الحكومة قوله إنّ سائقه وحرّاسه لم يُصابوا بجروح. وفقا لفرانس برس.

وكانت سوريا قد أعلنت في مايو الماضي، اعترافها بمنطقتَي أبخازيا وأوسيتيا الانفصاليّتَين في جورجيا الواقعتين تحت النفوذ الروسي، وإقامة علاقات دبلوماسيّة معهما.
 

 

 

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