قصف عنيف لقوات النظام السوري على قلعة المضيق شمال غربي حماة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شنت قوات النظام السوري، ليل الاثنين، قصفا صاروخيا مكثفا على مدينة قلعة المضيق، شمال غربي حماة وسط سوريا.

وقالت مصادر صحفية ان قوات النظام استهدفت المدينة بأكثر من 100 صاروخ وعشرات القذائف ما تسبب بسقوط قتلى وعشرات الجرحى ونزوح عشرات العائلات إلى الأراضي الزراعية .

إلى ذلك خرج مستشفى مدينة اللطامنة، شمالي حماة عن الخدمة عقب غارات جوية يعتقد أنها روسية، استهدفت المستشفى الميداني في المدينة.

وقالت مديرة صحة حماة إن المستشفى كان يخدم أكثر من 700 عائلة من البلدة والقرى المحيطة بها، كما أكدت المديرية أن القصف في الأيام الثلاثة الماضية تسبب بخروج منشأتين طبيتين عن الخدمة

إقرأ أيضاً:

مقتل العشرات من قوات النظام في معارك البادية السورية

قوات التحالف الدولي تجري مناورات عسكرية قرب معسكر التنف