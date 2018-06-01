استعدادات لمعركة حاسمة ومصيرية بدرعا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

يجري الجيش الحر في الجبهة الجنوبية استعدادت كبيرة على المستوى العسكري تحسباً لأي هجوم محتمل من قبل قوات النظام وحلفائه الروس على حوران.

وقام الجيش الحر ب بتوزيع منشورات في مدينة درعا تدعو إلى النفير ضد النظام السوري.

و شهد الجنوب السوري اشتباكات، بين فصيل جيش خالد بن الوليد المبايع لداعش من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى.

يشهد الجنوب السوري هذه الأيام أحداثاً متسارعة واستعدادات كبيرة لمعركة ستكون حاسمة ومصيرية على ما يبدو، بين النظام وحلفائه من جهة، وفصائل معارضة من جهة أخرى، وقد بدأ الطرفان حرباً إعلامية ونفسية وحشدوا تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.

وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شهدت جبهات حيط وسحم الجولان وجلين، في القطاع الغربي من ريف درعا، تبادلا لإطلاق النار بين فصائل المعارضة وفصيل جيش خالد بن الوليد الموالي لداعش، وسط قصف من الأخير على بلدة حيط.

وأفاد نشطاء في درعا بإلقاء فصائل المعارضة منشورات على المدينة، تدعو إلى الثورة ضد النظام السوري.

وتأتي هذه المنشورات من المعارضة، ردا على منشورات مماثلة ألقاها النظام السوري في درعا، طالبت الأهالي بعدم التعاون مع المسلحين و مغادرة المنطقة.

من جانبها استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة مناطق في درعا البلد في مدينة درعا، ما يعد خرقا جديدا من النظام للاتفاق الأمريكي الروسي الأردني، في الوقت الذي تحتشد فيه قوات النظام في الجنوب السوري لمحاولة دخول المنطقة، وفرض اتفاق جديد.

و الخميس قال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية، التي تشرف على فصائل المعارضة في محافظتي درعا والقنيطرة وتتبع للجيش السوري الحر، إن الجيش الحر أعلن منطقة تل الحارة في ريف درعا الغربي منطقة عسكرية.

و في اطار حربها مع داعش سيطرت فصائل المعارضة السورية، على 3 مواقع للتنظيم في هجوم شنته الخميس، في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية ان قواته سيطرت على ثلاثة مواقع على أطراف بلدة حيط التي يحاصرها مسلحو جيش خالد المبايع لتنظيم داعش في منطقة اليرموك في ريف درعا الجنوبي الغربي".

من جانبها حذرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الخميس رئيس النظام السوري بشار الأسد من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب والأكراد، الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال شرقي سوريا.

وقال الجنرال الأمريكي، كينيث ماكنزي، من هيئة الأركان انه يجب على أي طرف منخرط في سوريا أن يفهم أن مهاجمة القوات المسلحة الأمريكية أو شركاءها في التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية".

في حين ذكرت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، بأن الجيش الأمريكي ينتشر في سوريا من أجل قتال تنظيم داعش.

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