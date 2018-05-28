قرقاش: عهد الإمارات بعودة الدولة والاستقرار إلى اليمن

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ان الإمارات قطعت عهدا بأن تكمل ما جاءت من اجله في اليمن وهو عودة الدولة والاستقرار و طرد مليشيا الحوثي.

وأضاف قرقاش ان العاجزين هم من يسعون الى تشوية دور الإمارات في اليمن.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اضاف "في الميادين يثبت أبناؤنا كل يوم أنهم الصديق والحليف الصدوق والقادر، والإساءات التي تطال الإمارات وقيادتها ماهي إلا تصرفات السفيه العاجز."

وفي تغريدات على حسابه على موقع تويتر قال قرقاش: "سيكتب التاريخ وبحروف من ذهب أن الإمارات تحملت مسؤولياتها في أمن المنطقة بصدق وشرف، وكانت عند عهدها قولا وفعلا، وتحملت ما تحملته من سهام العاجز والفاجر، وطني الإمارات يعوّل عليه، صادق مع نفسه وصادق مع أشقائه."

وأضاف في تغريدة أخرى "وفي الاختبارات الصعبة والتحديات الكبيرة يبرز دور الإمارات كسند للأشقاء، صادق وقادر، الإمارات مكوّن من شراكة تسعى لحفظ المنطقة وأمنها، شراكة لا تتحمل الارتباك والرشى والارتزاق بل تقوم على الثقة والمصداقية والعزم، الإمارات يعوّل عليها."

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